Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

156,90 EUR -0,44% (22.06.2020, 08:45)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (22.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie könnte weiter zulegen - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) markierte am 19. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 158,90 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es zum Coronacrash und einem Rückfall auf 92,92 EUR gekommen. Damit habe der Wert auch unter seinem Aufwärtstrend seit Juni 2012 notiert. Allerdings habe er diesen Trend recht zügig wieder zurückerobert und eine neue Aufwärtswelle gestartet. Diese habe die Aktie in die Nähe des Rekordhochs geführt. Ab Mitte Mai habe sich eine kleine obere Pullbacklinie entwickelt. Diese habe der Wert am Freitag durchbrochen und sei auf ein neues Allzeithoch bei 160,05 EUR geklettert.Die Aktie der Deutschen Börse könnte in den nächsten Tagen weiter zulegen. Voraussetzung dafür sei ein stabiler Ausbruch über 158,90 EUR. Gelinge dieser, dann wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 171,20 EUR und später sogar ca. 190 EUR. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom 15. Juni bei 145,20 EUR abfallen, würde eine Konsolidierung in Richtung 136,20 bis 133,25 EUR drohen. (Analyse vom 22.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:158,40 EUR +2,09% (19.06.2020, 17:35)