Es bleibe spannend bei der Deutschen Börse. Halte die Verteidugungslinie von Carsten Kengeter nicht, bekomme die geplante Börsenfusion einen Beigeschmack, der hässlich und schädlich sei. Anleger mögen solche Störungen nicht, die Fusion könnte letztendlich sogar kippen, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". Gehe man allerdings nach dem Aktienkurs, habe Kengeter zumindest aus Anlegersicht gute Chancen, diesen "Insiderskandal" zu überstehen. (Analyse vom 20.02.2017)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie: Der Verdacht des Insiderhandels - AktienanalyseDie Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) hat ihre vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 veröffentlicht, so die Experten der " BÖRSE am Sonntag " in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen habe im Gesamtjahr Nettoerlöse in Höhe von 2.388,7 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche, nachdem 2015 ein Gewinn von 2.220,3 Millionen Euro zu Buche gestanden habe. Hierzu habe insbesondere die Entwicklung im Segment Eurex und das gruppenweit starke vierte Quartal beigetragen, in dem die Nettoerlöse auf dem höchsten Stand seit 2008 gelegen hätten. Die bereinigten operativen Kosten hätten mit 1.174,2 Millionen nach 1.158,4 Millionen Euro trotz Konsolidierungseffekten nur leicht über denen des Vorjahres gelegen. Der bereinigte Konzern-Periodenüberschuss habe bei 810,8 Millionen Euro und damit um 14 Prozent über dem Vorjahr gelegen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie, bereinigt um Sondereffekte, habe 4,34 Euro nach 3,85 Euro im Vorjahr betragen.Für das Geschäftsjahr 2016 schlage der Vorstand der Deutsche Börse AG einen Anstieg der Dividende auf 2,35 Euro je Aktie vor; 2015 seien es 2,25 Euro je Aktie gewesen. Der Vorschlag entspreche einer Ausschüttungsquote von 54 Prozent des Konzern-Periodenüberschusses und liege damit im Rahmen der Ausschüttungspolitik der Gruppe von 40 bis 60 Prozent. Die Dividende bedürfe noch der formellen Zustimmung des Aufsichtsrats und der Aktionäre der Deutsche Börse AG bei der Hauptversammlung am 17. Mai 2017. Doch jetzt schon sei sichtbar, wie die Anleger die Zahlen aufnehmen würden, die CEO Carsten Kengeter vorgelegt habe: positiv. In den letzten Tagen habe das Papier knapp unter seinen historischen Höchstständen notiert, und es lasse sich auch von einem aktuell eher leicht sinkenden Umfeld nicht wesentlich drücken.Carsten Kengeter, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG, habe über das abgelaufene Geschäftsjahr gesagt: "Neben dem Fortschritt bei dem geplanten Zusammenschluss mit der London Stock Exchange Group haben wir 2016 konsequent unsere Wachstumsstrategie "Accelerate" weiter umgesetzt. Dabei haben wir eine Vielzahl von neuen Wachstumsinitiativen ins Leben gerufen, unser Projekt- und Beteiligungsportfolio weiter optimiert und die Gruppe kundenzentrierter aufgestellt. Im Ergebnis haben wir damit das obere Ende unserer Gewinnprognose erreicht."Mit seinen Ergebnissen gehe Börsen-Chef Carsten Kengeter gestärkt in die Verhandlungen mit der London Stock Exchange. Spannend bleibe, inwieweit die Vorwürfe des Insiderhandels sich erhärten lassen würden oder ob sie, wie Kengeter stets betone, haltlos seien. Es wäre keine Überraschung und keine Neuigkeit, wenn zur Verhinderung einer Fusion auch der Staatsanwalt eingeschaltet würde - wobei es bisher keine Hinweise darauf gebe, wohin in diesem fall die Reise gehe. "Ich bin sicher, dass sich die Vorwürfe nach eingehender Prüfung als unbegründet erweisen werden", habe Kengeter jedenfalls seinem redetext nach bei der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Börse gesagt. "Die Verdächtigung des Insiderhandels hat mich persönlich sehr getroffen. Insiderhandel widerspricht allem, wofür ich stehe.""Die Vorwürfe sind haltlos", habe schon Anfang Februar auch Aufsichtsratschef Joachim Faber im Handelsblatt beteuert. "Carsten Kengeter hat seinen Aktienkauf im Rahmen eines Vergütungsprogramms vorgenommen, das der Aufsichtsrat beschlossen hat und bis Ende Dezember 2015 befristet war." Erst in der zweiten Januarhälfte 2016 hätten sich die beiden Verwaltungsrats- und Börsenchefs gemeinsam darauf verständigt, die Fusionsverhandlungen zwischen LSE und Deutscher Börse auf den Weg zu bringen. "Dass Kengeter vorsätzlich ein Insidergeschäft gemacht hat, kann ich mir nicht vorstellen", habe ein Arbeitnehmervertreter dem Handelsblatt bestätigt.Die Staatsanwaltschaft Frankfurt dagegen scheine sich das sehr wohl vorstellen zu können. Die Durchsuchungen seien umfangreich gewesen; vier Staatsanwälte aus Frankfurt, zehn Beamte des Landeskriminalamts Wiesbaden und mehrere Beamte der Bafin seien daran beteiligt gewesen, mehrere Objekte seien durchsucht worden. Das sei massiv.Für Carsten Kengeter und die Deutsche Börse sei die Integrität des charismatischen CEO ebenso wie seine Überzeugungskraft eines der wichtigsten Assets, um die Fusionspläne nicht zum Scheitern zu bringen. Und so erkläre sich der Manager: "Ich habe den Aktienkauf mit meinem eigenen Geld nicht zu einem selbstgewählten Zeitpunkt getätigt, sondern in einem mir vorgegebenen Zeitraum zwischen dem 1. und 21. Dezember 2015, den der Aufsichtsrat für die Teilnahme an dem Vergütungsprogramm festgelegt hatte. Die gekauften Anteile haben zudem eine Haltefrist bis 2019."