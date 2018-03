Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (06.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von der LBBW:Achim Wittmann und Jürgen Graf, Investmentanalysten der LBBW, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) von 97,00 auf 113,00 EUR.Nach vorläufigen Zahlen habe die Deutsche Börse das vergangene Jahr trotz negativer zyklischer Effekte mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen. Die Nettoerlöse seien um 3,1% auf 2,5 Mrd. EUR gestiegen. Dank der weiteren Verbesserung der operativen Effizienz habe das bereinigte EBITDA um 6,3% auf 1,4 Mrd. EUR erhöht werden können. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sei um 5,8% auf 4,59 angestiegen. Für das Geschäftsjahr 2017 habe der Vorstand eine um 4% höhere Dividende von 2,45 EUR je Aktie vorgeschlagen.Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz habe der seit 01. Januar 2018 amtierende Vorstandsvorsitzende Theodor Weimar erste strategische Eckpunkte vorgestellt. Ein zentraler Baustein der Wachstumsstrategie solle das Clearing von Derivaten werden. Im Zuge der erwarteten Verlagerung von Clearing-Aktivitäten von Großbritannien nach Kontinentaleuropa wolle die Deutsche Börse ihren Marktanteil an der Abrechnung und Abwicklung von Handelsgeschäften deutlich erhöhen.Größere Übernahmen plane der neue CEO nicht, kleinere Transaktionen würden für ihn jedoch aufgrund des von Skaleneffekten getriebenen Geschäfts zum Pflichtprogramm gehören. Für Akquisitionen stünden Unternehmensangaben zufolge rund 1,3 Mrd. EUR zur Verfügung. Prozess- und Managementveränderungen solle es unter anderem in Form einer neuen Segmentierung des operativen Geschäftes geben. Statt derzeit vier sollten zukünftig neun Sparten die Performance transparenter machen und die Wahrnehmung bisher eher weniger beachteter Segmente erhöhen. Am 30. Mai wolle der neue Vorstand seine strategische "Roadmap" sowie die neue Mittelfristplanung präsentieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: