Die nächsten Termine



Am 16. Mai 2018 finde die Hauptversammlung statt. Den Halbjahresfinanzbericht werde es am 25. Juli 2018 geben.



Langfristige Chartanalyse der Deutschen Börse Aktie



Die Aktie der Deutschen Börse habe in den vergangenen fünf Handelsjahren eine sehr gute Performance gezeigt. Bis auf eine leichte Konsolidierungsphase von Juli 2015 bis November 2016 habe der Wert fast nur steigende Kurse gekannt. Beginnend im Kursbereich um die 47,50 Euro sei es kürzlich hinauf auf rund 110,00 Euro gegangen - ein Anstieg von über 100 Prozent. Sehr schön sei die saubere Trendbewegung zu beobachten gewesen. Gleich zweimal seien die Ausbruchsniveaus von rund 62,50 Euro und 87,50 Euro direkt von oben getestet worden, bevor weitere steigende Kurse eingesetzt hätten. Der Schlusskurs zum Freitagabend der vergangenen Handelswoche habe im Bereich von knapp 109,00 Euro gelegen.



Oberhalb von 95,00 Euro sollte auch in den kommenden Wochen und Monaten nichts gegen eine Fortsetzung des Aufwärtsvorteils sprechen, wodurch gegebenenfalls Kaufszenarien interessant würden. Weitere Bewegungshochs seien nicht auszuschließen und die Widerstandszonen 112,50 Euro und folgend auch 117,50 Euro könnten realistische Ziele darstellen. Sollte der Wert jedoch unter die Unterstützung von 95,00 Euro fallen, sollte mit Käufen vorsichtiger umgegangen werden. Ein nachhaltiger Bruch der Marke von 87,50 Euro würde den aktuellen Aufwärtsvorteil aus charttechnischer Sicht in Gänze unwirksam werden lassen. In diesem Fall sei eine erneute Analyse anzuraten. (Analyse vom 26.02.2018)



Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

108,80 EUR +0,14% (26.02.2018, 11:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

108,50 EUR -0,71% (26.02.2018, 11:16)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (26.02.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse betreibe als Gruppe Deutsche Börse die global anerkannten Handelsplätze Xetra und Börse Frankfurt und gelte als eine der führenden europäischen Börsenorganisationen. Sie betreibe außerdem die Tradegate Exchange und organsiere über die Eurex einen der größten Terminmärkte der Welt.Zum Konzern würden auch die EEX, die European Energy Exchange, Europas führende Energiebörse, und die 360T, eine der größten Devisenhandelsplattformen weltweit, gehören. Die Gruppe Deutsche Börse verfüge mit der Eurex Clearing und European Commodity Clearing zudem über eine weltweit führende Clearingstruktur.Die Gruppe Deutsche Börse bestehe aus der Deutsche Börse AG und ihren Tochtergesellschaften. Außerdem sei die Deutsche Börse AG die Trägerin der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB). Der Konzern habe seinen Sitz in Frankfurt am Main und sei mit 5.176 Mitarbeitern an 37 Standorten in 29 Ländern global präsent. Das Unternehmen werde von CEO Dr. Theodor Weimer geleitet. Der Vorgänger Carsten Kengeter sei wegen des Vorwurf von Insiderhandel zurückgetreten. Die Fusion mit der Londoner Börse, die Kengeter angestrebt habe, sei ebenfalls geplatzt.Details zur AktieDie Aktie der Deutschen Börse sei seit dem 5. Februar 2001 an der Börse notiert. Es seien insgesamt 193 Mio. Aktien ausgegeben und das Wertpapier sei in den DAX einbezogen. Der größte Aktionär sei mit 6,45 Prozent die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock und mit 4,64 Prozent halte die Deutsche Börse eigene Anteile. Auf den weiteren Plätzen würden sich Invesco Limited mit 3,92 Prozent und Credit Suisse mit 3,01 Prozent finden. Bis zu rund 94 Prozent der Aktionäre seien institutionelle Anleger.Der Markt bewerte den Konzern derzeit mit 21,13 Mrd. EUR. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 108,25 EUR im Hoch und 77,21 EUR im Tief gekostet. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie eine Performance von rund 134 Prozent erzielt und sei damit im Vergleich zum DAX, der im Vergleichszeitraum rund 64 Prozent zugelegt habe, ein deutlicher Outperformer.Aktuelle AnalysenDie Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 109,50 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Die Deutsche Börse habe am 20. Februar 2018 ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2017 veröffentlicht. Die Nettoerlöse seien mit 2,462 Mrd. EUR festgestellt worden. Das EBITDA sei mit 1,431 Mrd. EUR ausgewiesen worden und das EBIT mit 1,274 Mrd. EUR. Der Konzern habe einen Überschuss von 857,1 Mio. EUR ausgewiesen. Das Ergebnis je Aktie (unverwässert) habe 4,59 EUR betragen.Bilanzprognosen für 2018 und 2019Die Umsätze könnten 2018 2,63 Mrd. EUR und 2019 2,80 Mrd. EUR betragen. Das EBIT werde für 2018 mit 1,41 Mrd. EUR und für 2019 mit 1,54 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn je Aktie könnte 2018 bei 5,20 EUR und 2019 bei 5,86 EUR liegen. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 2,65 EUR und 2019 bei 2,99 EUR liegen.Der Cashflow je Aktie könnte für das Jahr 2018 bei 6,32 EUR und für 2019 bei 7,08 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 28,63 EUR und 2019 bei 31,84 EUR betragen. Die Nettoverschuldung von 317 Mio. EUR 2018 könnte 2019 in einen Nettogeldbestand von 213,00 Mio. EUR gewandelt werden.