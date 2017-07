Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

93,05 EUR -0,72% (21.07.2017, 10:02)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (21.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Laut der Staatsanwaltschaft Frankfurt (20.07.) könnten aktuell weder Angaben zum Verfahrensende noch -ausgang der Ermittlungen gegen den Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter gemacht werden. Das Anhörungsschreiben vom 18.07. habe sich nur an die Deutsche Börse AG als juristische Person gerichtet. Sie habe am 18.07. per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Kengeter in Aussicht gestellt habe. Im Gegenzug müsste die Deutsche Börse zwei Geldbußen in Höhe von 5,5 Mio. Euro und 5,0 Mio. Euro zahlen. Die Vorwürfe würden sich auf einen möglichen Verstoß gegen das Insiderhandelsverbot und einen angeblichen Verstoß gegen Ad-hoc-Pflichten im Zuge der Bekanntgabe der inzwischen gescheiterten Fusionspläne mit der LSE beziehen. Das Ermittlungsverfahren sollte somit vorerst weiterhin einer Verlängerung des Ende März 2018 auslaufenden Vertrags von Kengeter entgegenstehen.Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung habe sich in Q2 zwar eine Belebung gegenüber dem Vorquartal angedeutet, jedoch würden die Handelsvolumina mau bleiben. So hätten die gehandelten Kontrakte an den Terminmärkten in H1 um 1% unterhalb des Vorjahreszeitraums (Q1 2017: -5% y/y) gelegen. Der Orderbuchumsatz an den Kassamärkten sei ähnlich verhalten gelaufen (H1/2017: -1% y/y; Q1/2017: -6% y/y).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 97,00 Euro. (Analyse vom 21.07.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:93,02 EUR -0,51% (21.07.2017, 09:50)