Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.10.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Das Nettoergebnis habe in Q3 wegen eines Steuerertrags mit 204,3 (Vj.: 150,6) Mio. Euro die Analysten-Erwartung von 188,7 Mio. Euro übertroffen. Das EBIT sei aber hinter der Prognose zurückgeblieben. Der Ausblick für 2017 sei - nicht überraschend - gesenkt worden. Das Unternehmen rechne jetzt nicht mehr damit, das jeweils untere Ende der Zielspannen (u.a. bereinigtes Nettoergebnis: +10% bis +15% y/y) erreichen zu können. Umso überraschender sei am gestrigen Handelstag die Nachricht gewesen, dass der Vorstandsvorsitzende Carsten Kengeter mit Wirkung zum 31.12.2017 zurücktrete.Vor dem Hintergrund der durch das sich hinziehende Ermittlungsverfahren bestehenden Belastungen/Unsicherheiten (u.a. auslaufender Vertrag Ende März 2018) werte der Analyst den Schritt Kengeters jedoch als konsequent. Er ermögliche der Deutschen Börse, deren Aktie nach Bekanntwerden der Nachricht gestiegen sei, einen personellen Neuanfang. Wegen des aktuellen operativen Gegenwinds sei der Aufsichtsrat jetzt gefordert, möglichst zeitnah eine Lösung zu präsentieren. Der Analyst habe seine Prognosen leicht gesenkt (EPS 2017e: 4,57 (alt: 4,65) Euro; EPS 2018e: 5,18 (alt: 5,23) Euro) Die langfristigen Perspektiven seien mehrheitlich positiv.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie. Das Kursziel werde bei 97,00 Euro belassen. (Analyse vom 27.10.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:92,36 EUR +1,37% (27.10.2017, 11:52)