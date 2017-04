Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

88,41 EUR +0,81% (04.04.2017, 12:28)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

88,301 EUR +0,95% (04.04.2017, 12:38)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (04.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Das Verbot der EU-Kommission zur Fusion der Deutschen Börse AG mit der London Stock Exchange (LSE) sei am Ende keine Überraschung mehr gewesen. Zumal sich die LSE geweigert habe, die Auflagen der Aufsichtsbehörde zu erfüllen.Das Transaktionsvolumen an den Börsenhandelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate habe im März fast 136 Mrd. Euro betragen, nachdem der Handel im Februar mit 109 Mrd. Euro geschwächelt habe. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat seien die Zahlen vom März stark gewesen: Damals habe das Handelsvolumen lediglich bei 121 Mrd. Euro gelegen.Die Zahlen würden zeigen, die Unsicherheit rund um die Wahlen in den Niederlanden habe das Transaktionsvolumen der Deutschen Börse AG deutlich angetrieben. Mit der unberechenbaren Politik von US-Präsident Trump und den Wahlen in Frankreich und Deutschland bleibe die Unsicherheit hoch, was sich positiv für das Unternehmen auswirken sollte. Ferner dürfte das Nettozinseinkommen durch die steigenden Zinsen in den USA steigen.Anleger sollten bei der Deutsche Börse AG-Aktie dabeibleiben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stopp liege bei 60 Euro. (Analyse vom 04.04.2017)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: