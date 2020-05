Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

26,40 EUR -1,49% (14.05.2020, 12:11)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

26,50 EUR -1,30% (14.05.2020, 10:58)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (14.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) von "accumulate" auf "buy" hoch.Das Unternehmen habe am 13.05. den Bericht zum ersten Halbjahr 2019/2020 veröffentlicht. Die Auswirkungen der Corona Pandemie hätten sich hierin deutlich niedergeschlagen. Das Ergebnis des Private-Equity-Investments Segments habe zum Halbjahr bei einem Verlust von -77 Mio. Euro gelegen (1H 2018/19: 9,5 Mio. Euro). Der Brutto-Portfoliowert nach IFRS habe somit zum Halbjahr mit 308 Mio. Euro deutlich unter dem Wert zum Jahresende 2018/19 von 422 Mio. Euro gelegen. Auch der Nettovermögenswert, einer der wesentlichen Kenngrößen der Gesellschaft, habe seit Jahresende deutlich Federn lassen müssen und sei von 472 Mio. Euro auf 359 Mio. Euro gefallen. Im Segment Fondberatung habe das Ergebnis vor Steuern zum Halbjahr bereits bei 3,5 Mio. Euro und somit deutlich höher als erwartet gelegen.Folglich der Auswirkungen der Corona Pandemie und den resultierenden Halbjahreszahlen habe das Unternehmen die Guidance entsprechend angepasst und erwarte nunmehr einen Nettovermögenswert zwischen 359 Mio. Euro und 323 Mio. Euro zum Jahresende sowie ein Ergebnis der Fondsberatung zwischen 3,6 Mio. Euro und 6,0 Mio. Euro. Die angepasste Schätzung der Analysten liege bei einem Nettovermögenswert von 337 Mio. Euro statt 445 Mio. Euro und einem Ergebnis der Fondsberatung von 5,8 Mio. Euro anstelle von bisher 3,8 Mio. Euro.Hinsichtlich der Dividende habe das Unternehmen die Politik einer stabilen Dividende für die nächsten drei Jahre ausgesetzt. Die Analysten würden nun von einer Dividende von 50 Cent für 2019/20 ausgehen, was einer Drittelung entspreche.Aufgrund ihrer deutlich reduzierten Erwartung des Nettovermögenswerts zum Jahresende und den allgemein schwierigen Marktbedingungen würden die Analysten ihr Kursziel ebenfalls deutlich von bisher 43,00 Euro auf nunmehr 33,00 Euro reduzieren.Bei einem Kurspotenzial von über 17% vergeben Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, der Deutsche Beteiligungs AG-Aktie ein "buy"-Rating. (Analyse vom 13.05.2020)