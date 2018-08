Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

36,90 EUR +0,82% (07.08.2018, 17:50)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

37,05 EUR +1,93% (07.08.2018, 17:35)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (07.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) und erhöhen das Kursziel von 44 auf 45 Euro.Das Unternehmen habe heute den Bericht für 3Q veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Die Zahlen seien erfreulich gewesen und hätten über der Prognose der Analysten von SRC Research gelegen. Das Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft habe nach den ersten drei Quartalen bei über 29 Mio. Euro gelegen. Hierzu habe vor allem die sehr gute Entwicklung der Portfoliounternehmen beigetragen. Ebenfalls hätten die negativen Multiplikatoreneffekte zum Halbjahr nahezu ausgeglichen werden können und der höhere Zeitwert eines Unternehmens nach DCF-Methode habe deutlich zum Ergebnis beigetragen. Das Segment Fondberatung habe wie erwartet einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Die Erträge aus der Fondverwaltung und -beratung seien von rund 19,7 Mio. Euro auf über 21,5 Mio. Euro angestiegen. Dies sei vor allem auf die Erträge aus dem Fund VII und dem ECF I zurückzuführen, welche die niedrigere Vergütung aus Fund V und Fund VI mehr als ausgeglichen hätten. Die Summe der übrigen Ergebnisbestandteile habe bei rund -22 Mio. Euro (3Q 2016/17: -24 Mio. Euro) gelegen. Der Konzerngewinn nach Minderheiten habe bei fast 29 Mio. Euro gelegen.Die DBAG-Aktie habe in den letzten Monaten deutlich an Boden verloren und sei unter anderem durch die Reduzierung der Guidance für das Gesamtjahr aufgrund der Kapitalmarktentwicklung zum Halbjahr sowie durch eine weitere Reduzierung aufgrund der Mitteilung bezüglich des Verstoßes gegen die Rechnungslegungsverschriften laut BaFin deutlich gefallen. Dieser enorme Kursverlust sei nach Meinung der Analysten von SRC Research jedoch nicht gerechtfertigt und stelle in ihren Augen eine gute Einstiegschance dar. Fundamental würden sie das Unternehmen weiterhin sehr gut aufgestellt sehen. Hinsichtlich des Portfolios habe das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr bereits zahlreiche vielversprechende Weiterentwicklungen erzielt. Ebenfalls hätten innerhalb des bestehenden Portfolios lukrative Veränderungen erzielt werden können. Für den DBAG ECF I seien derzeit 80% der zugesagten Mittel gebunden und es sei mit weiteren Folgeinvestitionen zur Weiterentwicklung bestehender Portfoliounternehmen zu rechnen. Ebenfalls habe die zweite neue Investitionsperiode des DBAG ECF, also ECF II, begonnen. Der DBAG Fund VII sei bereits zu einem Drittel investiert. Die Portfoliounternehmen seien noch recht jung und nur mit dem 1,4-fachen des ursprünglichen Transaktionswertes bewertet. Hierin würden die Analysten von SRC Research noch deutliches Aufwertungspotenzial in den kommenden Jahren sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie: