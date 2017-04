Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) mit dem Rating "akkumulieren" in die Bewertung auf.Das Unternehmen habe sich mit der Erfahrung aus über 30 Jahren einen großen Erfahrungsschatz sowie eine außerordentlich hohe Reputation aufgebaut. Der Aktionär profitiere von den Wertsteigerungen der Mittelständler und zudem von stabilen und künftig noch steigenden Erträgen aus einem Asset Management-Geschäft. Das letzte Geschäftsjahr 2015/16, das am 30. September geendet habe, sei ein Rekordjahr mit einem Nettogewinn von 50 Mio. Euro und einer üppigen Eigenkapitalrendite von 16% gewesen, die weit über dem Vorjahr (10%) und dreimal höher als die Eigenkapitalkosten (knapp 5%) gelegen habe. Noch wichtiger seien aber die gelungenen Weichenstellungen, die es ermöglichen würden, in Zukunft mehr und bei Bedarf auch größere Beteiligungstickets zu schreiben.Der neue DBAG Siebener-Fonds, der mit dem dazugehörigen Top-Up Fonds auf ein Rekordvolumen von etwas mehr als 1 Mrd. Euro komme, habe seine Investitionsphase Ende Dezember begonnen und nach nur drei Monaten seine ersten zwei Beteiligungen vermelden können, die beide recht vielversprechend und zudem noch als antizyklisch einzustufen seien. Insgesamt könnten durch den neuen Siebener-Fonds der Gesellschaft und den Top-Up-Fonds enorme Einzelinvestitionen von jeweils bis zu 200 Mio. Euro gestemmt werden. Der Siebener Fonds sichere zudem über Jahre weitaus höhere Erträge in der Fondsberatung und eine hohe Profitabilität des Geschäftsfelds.Zudem seien für Wachstumsfinanzierungen die Möglichkeiten des DBAG ECF Fonds erweitert worden. Die Investitionszusagen würden nun alle zweiJahre von den Investoren bestätigt, was den Mittelständlern bei einer Zusammenarbeit mit dem Fonds mehr langfristige Planungssicherheit gebe. Außerdem dürfe der ECF Fonds nun auch in kleinere Buy-Outs investieren, was das Spektrum der Investitionsmöglichkeiten am unteren Ende der Bandbreite erhöhe.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, eröffnet die Coverage für die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG mit einem positiven "accumulate"-Rating. (Analyse vom 06.04.2017)