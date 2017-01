Der französische Industriekonzern Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK, Ticker-Symbol: AOMD, EN Paris: ALO, Nasdaq OTC-Symbol: AOMFF) habe heute Früh einen ggü. dem Vorjahresquartal leicht angestiegenen Umsatz bei einem deutlich zurückgegangenen Auftragseingang vermeldet, seine Ziele für 2020 jedoch bestätigt.



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) habe seinen Jahresumsatz 2016 um 6,8% auf CHF 3,90 Mrd. steigern und damit die Markterwartungen erfüllen können. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Unternehmen mit einer Ausweitung der operativen Margen.



Der präsumtive Nachfolger seines Vaters für die Leitung des Samsung-Konzerns (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN), Jay Y. Lee, sehe sich mit massiven Anschuldigungen wegen Bestechung und Untreue konfrontiert. Eine mögliche Verurteilung und Haft – welche durchaus im Raum stünden - könnte weitreichende Folgen sowie Änderungen in der Unternehmenshierarchie und damit Unsicherheit unter den Investoren nach sich ziehen. (17.01.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) plant laut einem Bericht der "New York Post" eine drastische Einschränkung der Bonus-Zahlungen für das Jahr 2016, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Lediglich die Top-10-Prozent sollten demzufolge einen auf fünf Jahre verteilten Bonus erhalten, was die Kapitalausstattung der Bank verbessern solle.