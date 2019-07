Privat- und Firmenkundenvorstand Frank Strauß verlasse ebenfalls das Haus. Die Leitung der Privatkundenbank übernehme Karl von Rohr, der im Vorstand bereits die Vermögensverwaltung mit der Fondstochter DWS verantwortet. Ebenfalls gehen werde per Ende Juli Compliance-Vorständin Sylvie Matherat.



Neues Führungsgremium



Neu in den Vorstand rücke Christiana Riley, welche die regionale Verantwortung für Nord- und Südamerika trage. Zudem solle im September Bernd Leukert als Vorstand für Digitalisierung, Daten und Innovation zu dem Geldhaus stoßen. Er habe zuvor im Vorstand von SAP gesessen. Zuletzt werde Stefan Simon als Chief Administrative Officer die Rechtsabteilung leiten und für die Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden verantwortlich sein.



Die Bank schaffe zudem mit dem "Group Management Committee" eine Führungsebene aus Vorstand und den Leitern der operativen Geschäftsbereiche. Mitglied dieses Komitees werde unter anderem Asoka Wöhrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der DWS. Ab August stoße zudem Manfred Knof von der Allianz zur Deutschen Bank als neuer Leiter des Privatkundengeschäfts für Deutschland. Ebenfalls in das Gremium rücke Fabrizio Campelli, der das Geschäft mit vermögenden Privatkunden weltweit steuere.



"Nicht ohne Risiko"



"Der Ausstieg aus dem Aktiengeschäft, das im Wettbewerb kaum noch bestehen konnte, ist konsequent. Ebenso die Rückbesinnung auf das Anleihe- und Finanzierungsgeschäft, in dem die Deutsche Bank ihre Wurzeln hat und als kompetent und konkurrenzfähig gilt", beurteile Michael Hünseler, Leiter Credit Portfolio Management bei Assenagon Asset Management, den Strategieschwenk.



"Gleichzeitig ist die neue Strategie nicht ohne Risiko", erläutere Hünseler. Insbesondere das Geschäft mit Anleihen sei stark rückläufig. "Dieses Segment des Kapitalmarkts kann als dysfunktional bezeichnet werden - Umsätze und Margen sinken und sind zum Teil nur durch erhöhte Risikonahme zu verteidigen." Die mit 7,4 Milliarden Euro bezifferten Kosten der Restrukturierung bezeichne Hünseler zudem als "horrend".



