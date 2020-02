Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Überraschung am Montag-Abend: Die jüngste kräftige Kurserholung des eigenen Aktienkurses nutze die Deutsche Bank für eine kräftige Kapitalmaßnahme. In den USA wolle sich der Bankenprimus bis zu eine Milliarde Dollar frisches Geld besorgen. An der Börse komme das natürlich nicht gut an. Die in den vergangenen Wochen extrem gut gelaufene Aktie verliere nachbörslich.Etwas mehr als fünf Jahre nach der letzten großen Kapitalmaßnahme schlage die Deutsche Bank nun wieder zu: Sie stärke ihr Eigenkapital mit der Ausgabe von Anleihen. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats beschlossen, entsprechende Wertpapiere im Volumen von mindestens einer Milliarde US-Dollar zu emittieren, heiße es in einer Ad hoc-Meldung am Montagabend mit. Die Papiere sollten als zusätzliches Kernkapital (AT1) anerkannt werden.Dieses "Additional Tier-1-Capital" gehöre zum harten Kernkapital. Die Transaktion sei ein weiterer Schritt, die Einhaltung der regulatorischen Kapitalanforderungen sicherzustellen, indem ein Niveau von AT1-Instrumenten in Höhe von 1,5 Prozent oder mehr der risikogewichteten Aktiva auf vollständig umgesetzter Basis beibehalten werde, heiße es in der Mitteilung. Sie unterstütze die Bank außerdem auf dem Weg zur Erfüllung einer Verschuldungsquote von 4,5 Prozent im Jahr 2020.Anleger hätten sich nachbörslich wenig begeistert gezeigt. Der Aktienkurs der Deutschen Bank sei auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um etwa 1,5 Prozent abgesackt. Nach einem Kursanstieg von 38 Prozent seit Jahresanfang und sogar 52 Prozent seit Anfang Dezember sei klar gewesen, dass es so nicht mehr lange weitergehen könne.An Gewinnmitnahmen sei noch niemand arm geworden. Bereits heute Morgen habe "Der Aktionär" geraten, nach dem starken Anstieg zumindest teilweise Gewinne mitzunehmen.Für ein direktes Engagement in der Aktie sollte ein Rücksetzer abgewartet werden, der in den kommenden Tagen oder Wochen den Deutsche Bank-Kurs Richtung 8-Euro-Marke drücken könnte, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link