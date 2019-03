Die Aktien des niederländischen Finanzinstitutes ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) seien leicht unter Druck (-1,03% zu Börsenschluss) geraten, nachdem Medien berichtet hätten, dass in Italien Ermittlungen wegen Verdachts auf Geldwäsche aufgenommen worden seien.



Vom US-Logistikunternehmen FedEx würden heute nachbörslich noch Quartalszahlen erwartet. (19.03.2019/ac/a/m)

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aufnahme der Fusionsgespräche von Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) wurde vom Markt positiv aufgenommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Commerzbank hätten um 6,81% zulegen können, die Aktien von Deutsche Bank seien 4,15% im Plus gewesen. Ebenfalls profitieren können hätten die Papiere des deutschen Vermögensverwalters DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) (mehrheitlich im Besitz der Deutschen Bank, ein Teil sei letztes Jahr an der Börse gelistet worden). Sie seien um 9,14% nach oben geklettert. Gerüchteweise könnte DWS im Rahmen einer Fusion Deutsche Bank/Commerzbank an die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) verkauft werden.