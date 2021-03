Alle Änderungen würden zum 1. Mai 2021 wirksam, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,278 EUR +0,94% (30.03.2021, 12:39)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,274 EUR +1,30% (30.03.2021, 12:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,95 USD -3,24% (29.03.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.03.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank krempelt Vorstand um - AktiennewsEin neuer Arbeitsvertrag für den Chef, geänderte Zuständigkeiten beim Investmentbanking und ein überraschender Abgang: Deutschlands führende Geschäftsbank meldet Top-Personalien en gros, so die Experten von "FONDS professionell".Die Deutsche Bank richte ihre Führungsspitze neu aus. Vorstandschef Christian Sewing erhalte überraschend und vorzeitig einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit bis April 2026. Sein laufender Kontrakt wäre 2023 geendet. Darüber informiere das Unternehmen per Aussendung.Im Zuge des Vorstandsumbaus übergebe Sewing die Verantwortung für die Investmentbank und die Unternehmensbank an den bisherigen Transformationsvorstand Fabrizio Campelli. Sewings Doppelfunktion sei von den Aufsichtsbehörden zuletzt argwöhnisch beäugt worden. Der Vorstandsvorsitzende sei im Gegenzug künftig zuständig für die Personalentwicklung. Personalchef Michael Ilgner werde damit ab sofort an Sewing berichten. Das Ressort Transformation, für das Campelli bislang verantwortlich gewesen sei, übernehme Rebecca Short, die damit in den Vorstand aufsteige. Sie sei bislang Chefin der Finanzplanung und -steuerung und Mitglied im Konzernleitungskomitee (GMC). Außerdem übernehme sie den Bereich Einkauf, der bisher in der Betriebsorganisation (COO) angesiedelt gewesen sei, sowie die Verantwortung für die interne "Bad Bank" (die offiziell "Capital Release Unit" heiße).Die übrigen COO-Bereiche werde größtenteils Bernd Leukert als Vorstand für Technologie, Daten und Innovation verantworten. Der bisherige Chief Operating Officer (COO) Frank Kuhnke werde im Zuge dieses Umbaus die Deutsche Bank verlassen, nach 35 Jahren, davon knapp zwei im Vorstand. Seine Position werde nicht nachbesetzt.Risikomanagement neu aufgestelltLars Stoy erhalte mehr AufgabenEine Änderung gebe es auch im Privatkundengeschäft. Lars Stoy, bislang im Heimatmarkt verantwortlich für die Marke Postbank, leite künftig die Privatkundenbank in Deutschland in toto. Er werde Mitglied im Konzernleitungskomitee und berichte an Karl von Rohr, der diese Rolle interimistisch wahrgenommen habe. Von Rohr könne sich damit auf seine Aufgaben als stellvertretender Vorstandsvorsitzender, seine Verantwortung für die Regionen Deutschland und EMEA, die Privatkundenbank insgesamt und die Vermögensverwaltung konzentrieren.