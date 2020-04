Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,488 EUR +2,45% (29.04.2020, 10:40)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,476 EUR +1,33% (29.04.2020, 10:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,85 USD +2,39% (28.04.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe heute bei den Zahlen zum ersten Quartal nachgelegt und mehr Details veröffentlicht. So stehe nach Abzug von Zinszahlungen auf Nachranganleihen doch ein kleiner Nettoverlust, statt wie gestern berichtet 66 Millionen Euro Überschuss. Das Zahlenwerk stimme insgesamt optimistisch.Die Erträge im Investmentbanking seien um 18 Prozent auf 2,30 Milliarden Euro gestiegen. Grundlegend dafür sei vor allem der starke Anstieg des Handels mit Anleihen und Währungen um 13 Prozent gewesen. Das Vorsteuerergebnis sei auf 622 Millionen Euro in die Höhe geschossen. Das sei deutlich mehr gewesen als in der Unternehmensbank mit 132 Millionen Euro und nahezu unveränderten Einnahmen von 1,30 Milliarden Euro.Die hohe Volatilität und Kundenaktivität dürfte sich wieder auf ein Normalniveau zurückbilden, so die Deutsche Bank. Die Erträge im Investmentbanking sollten 2020 nur leicht über den Vorjahreswerten liegen.Die Deutsche Bank komme bisher besser durch die Corona-Krise als gedacht. Doch für das Gesamtjahr ist der Vorstand pessimistischer, auch wenn die Prognose sich insgesamt nicht geändert hat, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: