Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,634 EUR +0,02% (03.05.2021, 09:05)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,606 EUR -0,12% (30.04.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,00 USD -1,41% (30.04.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach einer Wahnsinns-Woche strebte die Deutsche-Bank-Aktie in Richtung von 12 Euro. CEO Christian Sewing habe mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal die Märkte überzeugt, und die Notierung habe in den Rallymodus geschaltet. Noch nicht restlos überzeugt sei anscheinend jedoch die Finanzaufsicht Bafin. Das könnte für eine Kursdelle zum Wochenstart sorgen.Die Deutsche Bank müsse nach Ansicht der Bafin mehr Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergreifen. Dafür habe die Finanzaufsicht das Mandat des 2018 eingesetzten Sonderbeauftragten für das größte deutsche Geldinstitut ergänzt, habe die Behörde am Freitag mitgeteilt. Die Deutsche Bank müsse "weitere angemessene interne Sicherungsmaßnahmen (...) ergreifen und Sorgfaltspflichten" einhalten, heiße es in der Mitteilung der Aufsichtsbehörde. Betroffen seien etwa das Korrespondenzgeschäft und die Transaktionsüberwachung. "Der Sonderbeauftragte soll über den Umsetzungsfortschritt berichten und diesen bewerten. " Der Sonderaufpasser sei im September 2018 eingesetzt worden, sein Mandat wäre eigentlich in vier Monaten ausgelaufen.Die Deutsche Bank habe am Freitagabend mitgetielt, die Kontrollen bereits deutlich verbessert zu haben. "Dafür haben wir allein in den vergangenen zwei Jahren rund zwei Milliarden Euro aufgewendet und unser Team zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf mehr als 1600 Mitarbeiter weltweit aufgestockt", habe ein Sprecher gesagt. "Wir sind uns aber auch bewusst, dass noch Arbeit vor uns liegt." So seien weitere Investitionen für den Kampf gegen Finanzkriminalität in diesem Jahr vorgesehen. Die jüngste Bafin-Anordnung sei "das Ergebnis eines konstruktiven Aufsichtsdialogs" zwischen Bank und Aufsichtsbehörde, habe der Sprecher des Geldhauses gesagt.Laut verschiedener Medienberichte werde sich die Deutsche Bank im Zuge dessen von ihrem Chef der Geldwäsche-Prävention, Stephan Wilken, trennen. Wilken habe die Position erst seit zweieinhalb Jahren inne, auch davor habe es eine höhere Fluktuation auf diesem Posten gegeben. Das Frankfurter Finanzinstitut habe also die strukturellen Mängel in diesem Bereich noch immer nicht komplett abstellen können, auch wenn es zuletzt keine größeren Fehltritte mehr gegeben habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link