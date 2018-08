Der Zahlungsabwickler profitiere vom Boom des Online-Shoppings. Wirecard wickele unter anderem auch Finanztransaktionen bei chinesischen Onlinediensten wie Wechat und Alipay ab. In der Frühphase des Unternehmens Anfang der 2000er-Jahre habe sich die Wirecard-Kundschaft dagegen eher auf Online-Glücksspiel und Porno-Anbieter beschränkt.



Commerzbank und Deutscher Bank droht Abstieg aus wichtigen Indices



Bereits seit geraumer Zeit habe Wirecard die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) abgehängt. Diese komme nur auf einen Marktwert von rund zehn Milliarden Euro. Anfang September könnten die Münchner bei der anstehenden DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Justierung das zweitgrößte deutsche Geldhaus aus dem Leitindex verdrängen. Der Deutschen Bank wiederum drohe der Abstieg aus dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814). (15.08.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In seinen Anfangsjahren haftete Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ein Schmuddelimage an, heute ist der Zahlungsabwickler aus der Nähe von München ein Weltkonzern - und an der Börse mehr wert als die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), so die Experten von "FONDS professionell".Der Zahlungsdienstleister Wirecard habe die Deutsche Bank als wertvollstes deutsches Finanzinstitut abgelöst. Der Höhenflug der Wirecard-Aktie habe den Börsenwert des Unternehmens auf mehr als 21 Milliarden Euro anschwellen lassen. Die gebeutelte Deutsche Bank komme nur mehr auf eine Marktkapitalisierung von knapp 20 Milliarden Euro. Das Unternehmen aus Aschheim bei München sei damit nach der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF), der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) und der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) das viertwertvollste Unternehmen der deutschen Finanzbranche.