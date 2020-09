Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.09.2020/ac/a/d)



Die Deutsche Bank habe im Rahmen ihres Umbaus das Investmentbanking zurückschrauben und auf stabilere Ertragsfelder wie den Vermögensverwalter DWS oder die deutschen Privatkunden setzen wollen. Doch nachdem gerade in den beiden ersten Quartalen das Handelsgeschäft stark angezogen habe, würden jetzt die anderen Geschäftsfelder im Investmentbanking deutlich besser laufen. Im Vergleich zum Vorjahr könne die Deutsche Bank in Deutschland sogar ordentlich Boden gut machen.Nach Berechnungen von Refinitiv habe sich die Deutsche Bank in den ersten neun Monaten diesen Jahres auf Platz 5 nach vorne geschoben was die M&A-Beratung mit deutscher Beteiligung angehe. Im vergangenen Jahr sei es noch der zehnte Platz gewesen. Zwar führe immer noch Goldman Sachs vor JPMorgan. Andere US-Konkurrenten wie Citi oder Bank of America seien allerdings deutlich abgerutscht. Insgesamt habe der Wert der angekündigten M&A-Deals mit deutscher Beteiligung im Vergleich zum Vorjahr um 15% auf 121 Mrd. Euro zugenommen.Bisher habe CEO Christian Sewing gute Arbeit bei der Deutschen Bank geleistet. Im Investmentbanking könnte das Frankfurter Geldhaus im Herbst von einer Sonderkonjunktur profitieren. Viele Nachrichten habe es zuletzt aber nicht gegeben, weshalb die Deutsche Bank-Aktie keine klare Richtung eingeschlagen habe. Nun rücke jedoch die 200-Tage-Linie bei 7,50 Euro immer mehr in den Fokus. Damit werde es wieder spannend, ob der Kurs nach oben wieder abpralle. Investierte Anleger sollten dabei bleiben und den Stopp bei 6,80 Euro beachten. Ein Neueinstieg dränge sich derzeit nicht auf, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2020)