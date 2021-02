Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Frankfurter Finanzkonzern habe jüngst überraschend starke Zahlen geliefert. Dennoch stehe der überwiegende Teil der Analysten dem deutschen Branchenprimus immer noch kritisch gegenüber.Auf dem weiteren Weg der Deutsche Bank-Aktie nach oben befinde sich bei 8,80 ein erster Widerstand. Werde der überwunden, rücke die 9-Euro-Marke ins Visier. Nach unten sei der Titel im Bereich von 8,25 Euro einigermaßen solide abgesichert.Die Deutsche Bank habe in der Tat den berühmten (großen) Schritt nach vorn gemacht. Die Kosten seien erfolgreich gesenkt worden, auf der Ertragsseite rage die Handelssparte heraus - v.a. das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren sei besonders gut gelaufen. Und: Springe die Wirtschaft, wie von vielen Experten prognostiziert, im Laufe des Jahres an, dürfte weitere (Ertrags-)Fantasie in den Titel kommen. Zudem könnte die Deutsche Bank dann mittelfristig wieder eine Dividende zahlen. Kurzum: Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: