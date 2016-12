Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat sich gestern mit den US-Justizbehörden auf einen Vergleich im Fall von Hypotheken gedeckten Wertpapieren geeinigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) habe mit einer Einigung aufwarten können. Das Schweizer Bankhaus zahle USD 2,48 Mrd. Zivilbuße und USD 2,8 Mrd. Entschädigung. Dementsprechend werde es laut der Bank im vierten Quartal zu einer Vorsteuerbelastung in Höhe von ungefähr USD 2 Mrd. kommen.Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe den Vergleichsbedingungen rund um den Abgasstreit bei Premium-Dieselfahrzeugen zugestimmt. Diese würden rund 83.000 Fahrzeuge betreffen. Der deutsche Autobauer bzw. seine Tochterfirmen würden daher die betreffenden Kunden entschädigen müssen. (23.12.2016/ac/a/m)