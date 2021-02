Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.2020 sei für die Deutsche Bank ein Ausnahmejahr gewesen. Das Investmentbanking habe floriert und habe fast den kompletten Konzerngewinn eingefahren. Der Umbau laufe zwar erfolgreich weiter, aber viele Analysten würden dem Erfolg noch nicht ganz trauen.Die Aussagen des Vorstandes aus der jüngeren Vergangenheit würden nahelegen, dass die Deutsche Bank in den USA mit SPACs (Unternehmen, die eigens für einen Akquisitionszweck gegründet würden) derzeit ein gutes Geschäft mache. Generell sollten nicht nur im Handelsgeschäft, sondern auch bei M&A-Transaktionen Marktanteile in 2020 gewonnen worden sein. Jetzt müsse sich zeigen, ob das nachhaltig sei. Zumindest im Januar solle sich laut Management die positive Entwicklung fortgesetzt haben.Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie habe gestern kräftig zugelegt und sich bis an 9,80 Euro herangetastet. Vor der 10-Euro-Marke lägen noch mehrere Widerstände. Mit dem Rückenwind durch positive Nachrichten könnte die Notierung aber bald zweistellige Kurse haben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: