Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,955 EUR -0,08% (02.09.2020, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,937 EUR -0,79% (02.09.2020, 12:31)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,52 USD -0,10% (01.09.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Ihr CEO Christian Sewing schlage für die Gesamtwirtschaft aber nun verhaltene Töne an. Er erwarte längerfristige Schwierigkeiten für Unternehmen in Deutschland und Herausforderungen für Banken.Sewing habe auf dem heutigen "Handelsblatt" Banken-Gipfel gesprochen. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Wirtschaft in einigen Bereichen nur mit 90, 80 oder gar 70 Prozent ihrer Kapazität läuft." Einige Firmen würden es in ihrer aktuellen Aufstellung schwer haben, auf diesem Niveau gewinnbringend zu arbeiten.Wenn jedes sechste Unternehmen in Deutschland durch Rettungsgelder und faktisch ausgesetzte Insolvenzmeldungen ein "Zombie" werden könne, wie die Auskunftei Creditreform gewarnt habe, dann hätte das gravierende Auswirkungen auf die Produktivität der deutschen Volkswirtschaft, so Sewing.Er habe beteuert, dass Finanzinstitute ihren Beitrag zur Lösung der Krise leisten würden, aber nicht allen Unternehmen könne geholfen werden, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. "So sehr wir also Teil der Lösung bleiben wollen, werden wir doch differenzieren müssen." Die Grundlage für die Kreditvergabe müsse ein tragfähiges Geschäftsmodell sein. Eine Krise im Bankensektor selbst halte Sewing über die kommen ein bis anderthalb Jahr aber für unwahrscheinlich. Sollte sich die Pandemie aber über Jahre hinziehen, würden auch die Geldhäuser die Folgen zu spüren bekommen.Die Aktie gehöre zu den potenziellen Turnaround-Kandidaten auf dem Kurszettel, positive News durch den Konzernumbau seien noch nicht eingepreist.Mutige greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link