Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.09.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Die jüngsten beiden Tiefpunkte bei 5,80 EUR bzw. 5,78 EUR würden aus charttechnischer Sicht bei der Aktie der Deutschen Bank die Option auf Ausprägung eines klassischen Doppelbodens bieten. Mut machen würden dabei gleich mehrere Aspekte: Nach der Ausbildung einer positiven Divergenz liege im Verlauf des RSI inzwischen eine untere Umkehr vor. Solche Indikatorformationen würden oftmals einer äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf vorausgehen. Im Monatsbereich folge auf das "Hammer"-Umkehrmuster vom August möglicherweise im September ein sog. "bullish engulfing" - zwei Candlestickmuster, welche den aktuellen Stimmungswandel dokumentieren würden. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Spurt über den Kreuzwiderstand aus der Parallelen zum Abwärtstrend seit 2010 und der Nackenlinie des beschriebenen Doppelbodens bei 7,45/7,49 EUR als Stop-Buy auf der Oberseite definieren. Gelinge der Befreiungsschlag, dürfte der Banktitel zunächst die alten Verlaufstiefs bei 8,75/8,83 EUR ansteuern. Das rechnerische Anschlusspotential aus der Höhe des o. g. Doppelbodens rechtfertige sogar ein Kursziel im Bereich von 9,20 EUR. Als engmaschige Absicherung biete sich im Ausbruchsfall das aktuelle Wochentief bei 7,21 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link