Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank müsse erneut eine Strafe der US-Behörden auf sich nehmen. Das Institut sei zur Zahlung von 150 Millionen Dollar wegen der mangelnden Aufsicht über Transaktionen des ehemaligen Kunden und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein verurteilt worden. Die Bankenaufseher des New Yorker Department of Financial Services (DFS) hätten die inkonsequente Vorgehensweise der Bank bei Epsteins Transaktionen abgestraft.Die DFS habe bei Untersuchungen festgestellt, dass die Deutsche Bank New York jahrelang Zahlungen für den Epstein-Ring durchgeführt habe, ohne dabei die "Kontenbewegungen korrekt zu kontrollieren". Im Mittelpunkt der Ermittlungen habe nicht Epstein allein gestanden, sondern auch die beauftragten Partnerbanken in Estland und Tansania.Epstein habe eine erstaunlich hohe Zahl an Konten bei der Privatkundensparte der Bank geführt, über die Zahlungen für Anwaltsrechnungen der Komplizen, Gelder für russische Models sowie Hotel- und Schulgeldrechnungen durchgeführt worden seien. Dabei habe das Institut als Epsteins Hausbank fungiert. In der Begründung habe die DFS angegeben, dass die Bank deutlich größere Sorgfalt hätte walten lassen müssen, insbesondere weil viele der Zahlungsempfänger Models mit "russischen Vornamen" und Epsteins Neigungen und sein angeschlagener Ruf in der Presse öffentlich gemacht worden seien.Der Millionär Epstein sei jahrelang mit der Deutschen Bank verbunden gewesen. "Es war ein Fehler, Jeffrey Epstein 2013 als Kunden anzunehmen", habe die Bank die Straffestsetzung wegen der Regelverstöße am Dienstag kommentiert.Die Deutsche Bank-Aktie strebe weiter Richtung neun Euro. Falle die Marke, könnte es kurzfristig weiter aufwärts gehen."Der Aktionär" ist positiv eingestellt für die Deutsche Bank-Aktie und hat ein Kursziel von 11,00 Euro ausgegeben, so Adam Maliszewski. Der Stopp liege bei 6,00 Euro. (Analyse vom 08.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link