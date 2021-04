Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Zahl der Bankfilialen in Deutschland sinke seit Jahren. Durch die Pandemie bekomme die Entwicklung einen weiteren Schub. Denn die Finanzkonzerne müssten sparen und würden sich immer mehr aus der Fläche zurückziehen. Gleichzeitig zeichne sich ab, dass der Großteil der Kunden auf mobile Geräte abwandere und gar keine persönliche Beratung benötige. Die Deutsche Bank habe nun eine umfassende Einigung mit den Gewerkschaften über die Filialschließungen in Deutschland geschlossen. Ein weiterer Schritt in Richtung Effizienz.Die geplanten Filialschließungen bei Deutscher Bank und Postbank auf dem Heimatmarkt würden unter dem Strich insgesamt rund 1.190 Vollzeitstellen kosten. In beiden Fällen habe sich die Deutsche Bank mit der Arbeitnehmerseite auf einen Interessenausgleich geeinigt, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Montag auf Anfrage mitgeteilt habe. Die Stellen sollten sozialverträglich unter anderem mit Vorruhestand und Abfindungen abgebaut werden.Bis Ende des Jahres sollten wie angekündigt 97 der insgesamt 497 Filialen der Deutschen Bank über den Heimatmarkt verteilt dichtgemacht werden. Rund 450 Vollzeitstellen sollten netto entfallen. "Wir wollen und werden flächendeckend präsent sein. 400 Filialen sind dafür eine gute Zahl, die in den kommenden Jahren weitgehend stabil bleiben dürfte", habe der Leiter des Privatkundengeschäfts der Marke Deutsche Bank, Philipp Gossow, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Immer mehr Kunden nehmen Bankdienstleistungen digital in Anspruch. Durch die Corona-Pandemie hat sich dieser Trend beschleunigt."Bei der zum Konzern gehörenden Postbank sollten netto knapp 20 Prozent oder rund 740 Stellen an den Schaltern bis Ende 2022 abgebaut werden. Dort sollten in diesem und im kommenden Jahr wie geplant jeweils 50 der zuletzt 800 Filialen aufgegeben werden. Der Personalabbau sei in den Zahlen des Gesamtkonzerns enthalten, die der Deutsche Bank-Vorstand für alle Geschäftsbereiche und Regionen im Juli 2019 verkündet habe. Bis Ende 2022 solle die Zahl der Vollzeitstellen im Konzern um etwa 18.000 auf weltweit 74.000 verringert werden.Investierte bleiben bei der Deutsche Bank-Aktie dabei, alle anderen warten ab, bis es zu einem Chartsignal kommt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link