Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Markt suche immer noch eine Richtung. Nach den starken Verlusten letzten Freitag seien die Titel heute im Plus gestartet, ein Großteil habe allerdings wieder abgegeben werden müssen im Verlauf des Vormittags. Die Deutsche Bank-Aktien hätten mehrere Unterstützungen gerissen. Wenig beachtet worden sei indes, dass ein Großaktionär letzte Woche seinen Anteil aufgestockt habe.Die Capital Group aus Los Angeles in den USA sei eine Investmentgesellschaft. Seit Anfang 2020 sei man an dem Finanzinstitut beteiligt und habe nun offenbar seinen Anteil ausgebaut. Das zeuge von Vertrauen in das Management und den laufenden Umbau, der bereits in einem Jahr abgeschlossen sein solle.Laut einer Mitteilung vom Freitag habe die Capital Group ihre Stimmrechtsanteile von 3,74 auf 5,20 Prozent erhöht. Damit bleibe der US-Konzern der drittgrößte Aktionär bei der Deutschen Bank nach Katar und dem Vermögensverwalter BlackRock.Die Unsicherheit durch die in Südafrika neu entdeckte Virus-Variante sei groß. Besonders Finanztitel würden darunter leiden. Ob es neue Impfstoffe brauche, die nächstes Jahr erst in Produktion gehen könnten, sei derzeit nicht klar.Die Notierung habe mehrere Unterstützungen gerissen, darunter die 200-Tage-Linie (10,92 Euro) und die 100-Tage-Linie (10,89 Euro). Aus technischer Sicht seien damit klare Verkaufssignale generiert worden. Stelle sich die Variante als weniger gefährlich als bisher angenommen heraus, dann könnte es natürlich zu einem Rebound kommen. Es werde wohl aber noch dauern, bis es mehr Informationen gebe.Wer investiert ist, bleibt; ein Neueinstieg ist aber aktuell nicht angezeigt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link