XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,313 EUR +0,03% (18.09.2019, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,303 EUR -1,23% (18.09.2019, 11:14)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,19 USD (17.09.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Ungewisse Restrukturierung, anhaltende Niedrigzinsen, eine abflauende Wirtschaft - und jetzt noch ein Strafverfahren der Europäischen Zentralbank. Damit habe die Deutsche Bank zu kämpfen, die nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" verbotenerweise zwischen 2014 und 2017 eigene Anleihen mit dreistelligen Millionenbeträgen zurückgekauft habe.Zwei Jahre später wolle die Bankenaufsicht gegen den Verstoß vorgehen. Laut Verordnung könnten solche Transaktionen mit Strafen in Höhe der Doppelten daraus entstandenen Gewinne geahndet werden. Da bislang noch keine genaueren Informationen vorlägen, sei unklar, mit welchem Betrag die Deutsche Bank rechnen müsse.Unabhängig von der tatsächlichen Strafzahlung koste das Fehlverhalten erneut Reputation. Als verantwortlich gelte der heutige Strategiechef Alexander von der Mühlen. Damals im Amt des "Chief-Treasuers" sei er für die Refinanzierung der Bank zuständig gewesen. Das Zurückkaufen der eigenen Anleihen sollte zu einer Bilanzverbesserung und einer Reduzierung der Verschuldungsrate führen - leider erfolglos. Die Bilanz habe sich zwischen 2014 und heute um knapp 20 Prozent verschlechtert.Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" raten weiterhin langfristig ausgelegten Anlegern an der Seitenlinie zu warten. Für Trader habe sich das Bild allerdings zuletzt mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie aufgehellt. (Analyse vom 18.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: