XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,965 EUR -0,23% (13.02.2020, 10:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,923 EUR -0,77% (13.02.2020, 10:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,85 USD -0,09% (12.02.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe dieses Jahr eine fulminante Rally hingelegt. Habe die Aktie im vergangenen Sommer noch auf Allzeit-Tief notiert, so seien nun zweistellige Kurse nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Das Sentiment habe sich deutlich aufgehellt und das Vertrauen der Kapitalmärkte in die Deutsche Bank sei zurück. Auch Anleger sollten die gute Stimmung nutzen und einen Fuß in die Tür stellen.Bereits gestern sei die Aktie im Tageshoch auf zehn Euro gestiegen - und damit so hoch wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Am Ende sei das Papier mit 9,98 Euro aus dem Handel gegangen. Heute könnte die Marke von zehn Euro nachhaltig fallen. Die nächsten Widerstände lägen dann bei 10,60 und 11,80 Euro. Als Unterstützung würden die Ausbruchsniveaus bei 9,60 und 9,40 Euro dienen.Nicht nur bei den Privatanlegern sei die Aktie der Deutschen Bank wieder gefragt. Auch Profis würden neues Vertrauen fassen. Die Emission einer Nachranganleihe (AT1-Anleihe beziehungsweise CoCo-Bond), um das Eigenkapital zu stärken, sei ein voller Erfolg gewesen. Die Deutsche Bank habe Papiere für 1,15 Milliarden Euro platziert, die Nachfrage sei aber viel höher gewesen. Die Anleihe sei um das zehnfache überzeichnet gewesen. Das heiße, dass die Bank auch mehr als zehn Milliarden Euro hätte einsammeln können.Die Marke von zehn Euro sollte demnächst fallen. Alleine durch den psychologischen Effekt und den Widerstand in diesem Bereich würden Anschlussgewinne winken. Das Coronavirus und der Stress im amerikanischen Bankenmarkt würden zu einer weiterhin sehr lockeren Geldpolitik führen und die Stimmung für Eurozonen-Banken habe sich merklich aufgehellt. "Der Aktionär" setzt auf eine Fortsetzung der Rally, wenn auch vielleicht mit geringerem Tempo, so Fabian Strebin. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: