Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,222 EUR +2,30% (23.12.2021, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,22 EUR +2,04% (23.12.2021, 15:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,68 USD +1,85% (23.12.2021, 15:37)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu halten.Die Gesamterträge der Deutschen Bank hätten sich in Q3/2021 bei EUR 6.040 Mio. eingestellt, die sich damit um 2% über dem Niveau des Vorjahreszeitraums von EUR 5.938 Mio. befunden hätten. In der Kernbank - die alle operativen Bereiche außer der Abbaueinheit zur Freisetzung von Kapital (Capital Release Unit, CRU) umfasse - hätten sich die Erträge ebenfalls leicht um 2% auf EUR 6.076 Mio. verbessert. Das Finanzinstitut habe ein Konzernergebnis vor Steuern verzeichnet, das sich im Vergleich zur Vorjahresperiode von EUR 482 Mio. auf EUR 554 Mio. verbessert habe. Die Kernbank habe ein Ergebnis vor Steuern von EUR 898 Mio. (Vorjahr: EUR 909 Mio.) generiert. Das Konzernergebnis nach Steuern, Anteilen Dritter und AT1-Halter habe sich von EUR 182 Mio. auf EUR 194 Mio. verbessert.Schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierung und Regulierung würden sich in niedrigen Bewertungen der europäischen Banken widerspiegeln. Die Sektor-Einschätzung des Analysten für Banken laute weiterhin "neutral".Michael Seufert, Analyst der Nord LB, stuft die Deutsche Bank-Aktie mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel laute EUR 11,50. (Analyse vom 23.12.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Bank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: