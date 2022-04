XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,855 EUR +3,16% (28.04.2022, 11:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,13 USD -6,89% (27.04.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe mit ihren Q1-Zahlen die Erwartungen übertroffen. Doch etwa Goldman Sachs und die Mehrheit der Investoren hätten die Gesamtkosten als zu hoch bewertet und auch die gestiegenen Risikovorsorge habe sauer aufgestoßen."Der Aktionär" bewerte das Zahlenwerk in der Summe positiv, zumal die Prognosen bestätigt worden seien. Und sofern es nicht zu einer Rezession komme, dürften steigende Zinsen ein Kurstreiber sein. Zudem sei die Restrukturierung noch nicht abgeschlossen - auch hier bestehe weiteres Überraschungspotenzial. Anleger sollten daher weiter dabeibleiben und einen Stopp bei 8,10 Euro setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,87 EUR +2,88% (28.04.2022, 12:11)