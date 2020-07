XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,791 EUR +0,47% (14.07.2020, 12:27)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,749 EUR +1,84% (14.07.2020, 12:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,73 USD -3,66% (13.07.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Traditionell würden die US-Großbanken ihre Zahlen zu Beginn der Quartalssaison veröffentlichen. Heute am frühen Nachmittag würden J.P. Morgan, Wells Fargo und Citigroup den Anfang machen. Dabei dürften die Gewinne im Schnitt um mindestens die Hälfte im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen sein. "Der Aktionär" werde berichten. Für die Deutsche Bank-Aktie würden sich daraus auch Schlüsse ziehen lassen.Die Deutsche Bank gewähre am 29. Juli Einblick in ihre Bücher. Doch mehrere Trends dürften sich bereits diese Woche mit den Zahlen der Konkurrenten aus den USA herauskristallisieren. So werde erwartet, dass die Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite noch stärker als im ersten Quartal zugenommen hätten. Zudem könnten die tatsächlichen Ausfälle von Darlehen ebenfalls gestiegen sein. Die Deutsche Bank profitiere im klassischen Kreditgeschäft hingegen davon, dass Deutschland die Verbraucher und Unternehmen mit Milliarden stütze. Das sollte die Probleme in diesem Segment vorerst unter Kontrolle halten.Interessant würden auch die verschiedenen Sparten des Investmentbankings bei den US-Banken sein. Investmentbanken könnten durch sehr hohe Umsätze im Handelsgeschäft noch mit einem blauen Auge davongekommen sein. Das würde darauf hindeuten, dass auch bei der Deutschen Bank - vor allem im Anleihehandel - die Umsätze gestiegen seien. Spannend sei auch der Blick auf das M&A-Geschäft: Nachdem durch die Ausgangsbeschränkungen die Erlöse wohl überall fast zum Erliegen gekommen seien, könnte es langsam wieder losgehen.