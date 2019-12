Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche Bank-Chef Christian Sewing versprühe Optimismus. Die Bank komme bei ihrer Umstrukturierung nach eigenen Angaben teilweise schneller vor als geplant, berichte die Nachrichtenagentur dpa zum Start des heutigen Investorentags. "Wir liegen im Plan und in einigen Bereichen sogar über Plan", habe Sewing gesagt. So arbeite die Abwicklungseinheit CRU bereits an Transaktionen, die eigentlich erst für 2020 geplant gewesen seien. Allerdings gebe es auch Gegenwind.Wie die Bank mitteile, sei das im Sommer ausgegeben Ziel einer Eigenkapitalrendite wegen der verschärften Niedrigzinsen in der Eurozone ehrgeiziger geworden. Bis 2022 solle die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) aber weiterhin acht Prozent erreichen. Für die Kernbank - also ohne die konzerneigene Abwicklungseinheit - peile Vorstandschef Christian Sewing jetzt sogar mehr als neun Prozent an.Weiterhin erreichen wolle Sewing unterdessen das Kostenziel. Bis 2022 sollten die bereinigten Kosten um sechs Milliarden Euro auf 17 Milliarden Euro sinken. Dieses Jahr sollten 21,5 Milliarden und kommendes Jahr 19,5 Milliarden Euro erreicht werden. Die milliardenschweren Belastungen für den Umbau und den damit verbundenen Abbau von rund 18 000 Stellen seien in den Summen nicht enthalten.Rückenwind bekomme die Deutsche Bank von der Bankenaufsicht. Die EZB senke die Anforderung für das harte Kernkapital von 11,84 auf 11,59 Prozent. Damit habe Sewing mehr Luft für den Umbau. Für 2019 werde ein Wert von 13 Prozent erwartet.Eine Trendwende ist noch lange nicht erreicht, "Der Aktionär" wartet deshalb weiter ab, so Fabian Strebin. (Analyse vom 10.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link