Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,187 EUR +3,00% (28.09.2020, 14:03)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,181 EUR +4,47% (28.09.2020, 13:49)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (28.09.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche-Bank-Topmanager rückt an Commerzbank-Spitze - AktiennewsDas zweitgrößte deutsche Geldhaus hat einen neuen Chef: Manfred Knof, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser sei bislang Privatkundenchef des größeren Konkurrenten und solle den geplanten Sparkurs nun umsetzen. Die Wahl überrasche in mehrfacher Hinsicht.Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe einen neuen Vorstandschef gefunden: Am 1. Januar 2021 rücke Manfred Knof an die Spitze des zweitgrößten deutschen Geldhauses. Damit habe der selbst erst Anfang August als Aufsichtsratschef der Commerzbank angetretene Hans-Jörg Vetter einen externen Kandidaten präsentiert. Knof leite bislang das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB). Er trete die Nachfolge von Martin Zielke an, der im Juli seinen Rückzug nach einem Zerwürfnis mit einem Großaktionär seinen Rückzug angekündigt habe.Die Wahl von Knof überrasche. Denn der Manager sei selbst erst vor gut einem Jahr zur Deutschen Bank gewechselt und habe dort auch nicht den Rang eines Vorstandsmitglieds inne gehabt. Zudem habe Knof seine Finanzerfahrung eher im Versicherungsbereich erworben. Vor seiner Zeit bei der Deutschen Bank habe er lange bei dem Versicherungsriesen Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) gearbeitet, wenngleich zeitweilig bei der damaligen Allianz-Tochter Dresdner Bank.Harten Sparkurs umsetzenDer neue Commerzbank-Chef stehe vor großen Aufgaben. Knof müsse das strauchelnde Institut auf Kurs bringen und den bereits geplanten, radikalen Umbau umsetzen. Die Zahl der zuletzt knapp 40.000 Vollzeitstellen könnte um bis zu ein Viertel gekappt werden. Die Zahl der geöffneten Filialen sei im Zuge der Corona-Krise bereits von 1.000 auf 800 gesunken. Es würden jedoch Pläne über weitere Schließungen kursieren, sodass am Ende je nach Szenario noch 500 oder gar nur noch 200 Filialen übrig bleiben würden.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: