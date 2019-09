Verhandelt werde für rund 12.000 Beschäftigte bei Teilen der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, dem Postbank-Filialvertrieb sowie der BHW-Kreditservice und weiterer Tochterunternehmen (Betriebscenter für Banken, PB Service, PB Direkt, PB Firmenkunden AG).



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,319 EUR -0,12% (10.09.2019, 09:48)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,341 EUR -0,39% (10.09.2019, 10:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,13 USD (09.09.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.09.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Tarifkonflikt bei Postbank verhärtet sich - AktiennewsDie Zeichen stehen auf Sturm: Die Postbank-Spitze und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) haben sich nicht auf neue Tarife für die Bank-Beschäftigten einigen können, so die Experten von "FONDS professionell".Nun drohe ver.di mit einer Urabstimmung über weitere Streiks.Die Postbank und die ver.di hätten sich am späten Abend des 9. Septembers nicht auf einen Kompromiss bei der Neugestaltung der Tarife für die Beschäftigten der Bank einigen können. Die Gewerkschaft habe nach eigenen Angaben das Scheitern der Verhandlungen beschlossen und plane, eine Urabstimmung über neue Streiks abzuhalten. Hintergrund sei ein nach ver.di-Lesart inakzeptables Angebot, das die Arbeitgeber der "DB Privat- und Firmenkundenbank", so der offizielle Name der Postbank-Organisationsheit, in der gestrigen dritten Verhandlungsrunde vorgelegt hätten.Demnach sollten die Gehälter der Beschäftigten ab 1. April 2020 um 1,7 Prozent erhöht werden, ab 1. Juli 2021 um 1,0 Prozent und ab 1. Februar 2022 um ein weiteres Prozent. Bei neun Nullmonaten würde dieses Angebot über eine Laufzeit von 36 Monaten eine durchschnittliche jährliche Erhöhung der Gehälter um lediglich ein Prozent bedeuten, rechne ver.di gegen.Gewerkschaft möchte Gehaltsplus von sieben Prozent"Das ist kein Angebot, über das wir ernsthaft reden können. Die Beschäftigten, die unter schwierigen Bedingungen gute Erträge für das Unternehmen erwirtschaftet haben, fühlen sich provoziert", sage ver.di-Verhandlungsführer Jan Duscheck. In den Streiks der vergangenen Wochen hätten die Beschäftigten ihre Forderungen an die Arbeitgeber deutlich transportiert. Es sei völlig unverständlich, dass die Arbeitgeber diese Signale nicht verstanden und damit den Abbruch der Verhandlungen sowie eine Urabstimmung provoziert hätten.Ertragssteigerung bei der BankDuscheck habe erneut darauf hingewiesen, dass sich die Erträge im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in Deutschland im zweiten Quartal 2019 auf 1,7 Milliarden Euro belaufen würden. Das sei ein Anstieg um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch vor diesem Hintergrund sei das Arbeitgeberangebot, das für die Beschäftigten einen Reallohnverlust bedeuten würde, eine Provokation.