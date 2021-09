Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aufsichtsratschef Paul Achleitner höre im Mai 2022 auf, mögliche Nachfolger würden abwinken. Die Deutsche Bank suche noch immer einen neuen Chefkontrolleur, vielleicht auch aus dem Ausland. Derweil laufe es operativ weiterhin gut, auch im volatilen Investmentbanking. Charttechnisch seien die Titel wieder interessant.Der Österreicher Achleitner habe seit 2012 dem Aufsichtsrat vorgesessen und sei umstritten. Er habe den Umbau zu spät forciert und zu lange eine Sanierung hinausgezögert, würden Kritiker monieren. Im Mai nächsten Jahres sei aber endgültig Schluss. Deutsche-Börse CEO Theodor Weimer sitze bereits im Aufsichtsratsgremium und habe lange als Favorit für die Nachfolge gegolten. Doch ihm werde wenig Interesse nachgesagt, die Aufgabe tatsächlich übernehmen zu wollen.Nach Informationen der Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe das Nominierungskomitee den Headhunter Egon Zehnder International beauftragt. Auf der Liste potenzieller Kandidaten stünden nun offenbar auch Manager aus dem Ausland. Die Zeit dränge, da die Bankenaufsicht der EZB bis Ende November einen Nachfolger für Achleitner präsentiert haben wolle.Operativ laufe das Geschäft offenbar, der Handel im Investmentbanking solle sich zuletzt wieder beschleunigt haben. "Der Juli begann für die Märkte im Allgemeinen ziemlich gedämpft", so Mark Fedorcik, der Leiter der Investmentbank, am Dienstag auf einer virtuell von Barclays veranstalteten Konferenz. "Wir haben eine gute Belebung im August und jetzt in den ersten beiden Septemberwochen." Die Deutsche Bank sehe auch eine "robuste Aktivität" in Teilen des Finanzierungsbereichs und in der Beratung bei Transaktionen und Kapitalerhöhungen.Investierte bleiben an Bord, Mutige können die positive Entwicklung beim Chart zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link