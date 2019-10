Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,284 EUR -0,59% (09.10.2019, 13:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,92 USD -2,40% (08.10.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe im Juli ein umfassendes Restrukturierungsprogramm auf den Weg gebracht. Die Kernpunkte seien ein deutlich geschrumpftes Investmentbanking und der Abbau von 18.000 Jobs weltweit. Nun würden Insider berichten, wo die Stellen v.a. wegfallen sollen.Ein Insider habe der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, dass rund 9.000 Mitarbeiter in Deutschland bis 2022 wahrscheinlich gehen müssten. Insbesondere im Privatkundengeschäft solle demnach gespart werden. Die Deutsche Bank selbst wolle die Stellenstreichungen nicht bestätigen.Die Entscheidung der Deutschen Bank die Hälfte der Mitarbeiter, die im Rahmen des Sparpakets gehen sollten, in Deutschland zu entlassen, dürfte auf große Kritik stoßen. Allerdings würden hier auch fast die Hälfte aller Mitarbeiter insgesamt sitzen. Somit mache das Vorgehen durchaus Sinn. Analysten würden mehrheitlich aber nicht daran glauben, dass die Deutsche Bank ihre Erträge bis 2023 deutlich steigern könne. "Der Aktionär" schließe sich dem Urteil an, denn das Umfeld mit Negativzinsen und steigender Regulierung verschärfe sich zusehends. Zudem stehe Deutschland vor der Rezession. Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,292 EUR -0,19% (09.10.2019, 12:57)