Da eine Bodenbildung jedoch bislang auf sich warten lässt, sollten Anleger bei der Deutsche Bank-Aktie nicht ins fallende Messer greifen und stattdessen an der Seitenlinie bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2018)



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,05 EUR +0,11% (27.12.2018, 09:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,004 EUR +0,84% (27.12.2018, 09:24)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,16 USD +3,16% (26.12.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für die Deutsche Bank gehe ein turbulentes Jahr zu Ende. Chefwechsel, Sparkurs, Fusionsgerüchte und die Ermittlungen wegen Geldwäschevorwürfen hätten tiefe Spuren im Aktienkurs hinterlassen: Mit einem Verlust von 55% seit Jahresbeginn sei das Institut der größte Verlierer im DAX. Im neuen Jahr gebe es zahlreiche Baustellen zu meistern.Ganz weit oben auf der Liste stehe das Thema Compliance - hier habe die Deutsche Bank definitiv Nachbesserungsbedarf. Noch vor wenigen Wochen habe man sich beim Beseitigen der Altlasten auf gutem Weg gewähnt. "Wir haben die größten Rechtsstreitigkeiten aus der Vergangenheit hinter uns gelassen", so Compliance-Vorstand Sylvie Matherat im September. Kurz darauf seien Ende November 170 Ermittler angerückt, um zwei Tage lang die Zentrale in Frankfurt und weitere Büros zu durchsuchen.Hintergrund der Aktion seien Vorwürfe gewesen, wonach Mitarbeiter der Bank Kunden dabei geholfen haben sollten, Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen zu eröffnen und dort Geld zu waschen. Kurz zuvor seien auch Verstrickungen der Deutschen Bank in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank bekannt geworden. Zudem schwebe das Dauerthema Steuerbetrug über dem Institut - Stichwort Cum Ex und Cum Cum.Speziell die neueren Vorwürfe seien dabei nicht nur Gift für Ansehen und Aktienkurs der Bank gewesen, sondern würden auch zeigen, dass noch bis vor kurzem getrickst oder zumindest nicht ordentlich kontrolliert worden sei. Compliance-Chefin Matherat starte daher angezählt ins neue Jahr.Viel zu tun gebe es auch operativ: Für das laufende Jahr habe Vorstandschef Christian Sewing endlich wieder schwarze Zahlen versprochen. Es wäre der erste Gewinn seit 2014, entsprechend hoch seien die Erwartungen, wenn er am 1. Februar die vorläufige Bilanz für das Gesamtjahr präsentiere.Um trotz der anhaltenden Ertragsschwäche in die Gewinnzone zurückzukehren, könne der Vorstand nur weiter an der Kostenschraube drehen. Der Rotstift werde dabei nicht nur beim Personal angesetzt, wo die Zahl der Mitarbeiter mittelfristig auf 90.000 sinken solle. Auch wer bleiben dürfe, müsse Abstriche machen: Zahlreiche Dienstreisen seien nach Informationen von Reuters genauso gestrichen worden wie frisches Obst in den Besprechungszimmern. Immerhin: Die Boni sollten künftig wieder steigen.Ein drittes großes Thema dürften 2019 auch die Spekulationen über eine Fusion mit der Commerzbank sein. Nach einem Bloomberg-Bericht über diverse Gespräche zwischen Bundesfinanzministerium und dem Top-Management der Banken seien entsprechende Gerüchte zuletzt wieder hochgekocht. Im September habe Sewing entsprechenden Plänen allerdings eine Absage erteilt - zumindest innerhalb der nächsten zwölf bis 18 Monate sei eine Fusion kein Thema.Ohnehin sei fraglich, wie ein Zusammenschluss der beiden angeschlagenen Institute Besserung bringen solle. Stattdessen würden dadurch kurz- und mittelfristig sogar neue Probleme hinzukommen, wie auch die laufende Integration der Postbank bei der Deutschen Bank zeige.Bei der Deutschen Bank stünden 2019 wichtige Weichenstellungen an - es dürfte also zunächst turbulent bleiben. Nachdem das Wertpapier zum Jahresausklang noch einmal neue Tiefststände markiert habe, wäre eine technische Erholung inzwischen überfällig.