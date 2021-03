Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,90 EUR +2,27% (08.03.2021, 10:43)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,858 EUR +2,71% (08.03.2021, 10:29)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,71 USD +3,00% (05.03.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gefallene Engel und Corona-Verlierer seien die neuen Favoriten der Anleger. Die Märkte würden auf einen starken Aufschwung in den USA und eine Reflation der Wirtschaft setzen. Zykliker und konjunktursensible Werte stünden daher heute auf der Kaufliste. Mit von der Partie seien auch Finanzwerte. Die Deutsche Bank habe sich daher an die DAX-Spitze geschoben.Gerade für Banktitel stünden auch die steigenden Anleiherenditen in den USA im Fokus. Der Zins der 10-jährigen Staatspapiere liege aktuell bei rund 1,6% und damit in Nähe des Jahreshochs. Die breiten Aktienmärkte könnten mit steigenden Zinsen nicht gut umgehen, bei Banken würden die anziehenden Kupons aber zu Fantasie führen.Die Deutsche Bank sei zwar nicht so stark im reinen Kreditgeschäft engagiert wie andere Konkurrenten, die gar kein Kapitalmarktgeschäft betreiben würden. Aber gerade in Deutschland sei der Konzern im Privatkundengeschäft eine Hausnummer, auch durch die Tochter Postbank. Wieder mehr Fuß fassen wolle das Finanzinstitut indes bei Unternehmern, v.a. im Mittelstand. Deshalb sollte die Aktie kurzfristig von der Hoffnung auf eine höhere Zinsmarge profitieren. Denn die 10-jährige US-Staatsanleihe habe auch Signalwirkung für das deutsche Pondeau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: