Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,50 EUR +4,43% (08.07.2019, 08:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,175 EUR (05.07.2019)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,03 USD +2,82% (05.07.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach der Aufsichtsratssitzung am gestrigen Sonntag habe die Deutsche Bank erste Details zu ihrem tiefgreifenden Konzernumbau präsentiert. Vorstandschef Christian Sewing scheue offenbar keine Kosten und Mühen, um das Institut endlich wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Könne er mit seinen ambitionierten Plänen auch die leidgeprüften Aktionäre überzeugen?Gehe man nach den vorbörslichen Prognosen für die Aktie, dann laute die Antwort ganz klar: Ja! Denn rund eine Stunde vor Xetra-Handelsstart könne die Deutsche Bank-Aktie am Montagmorgen bei Tradegate zeitweise mehr als fünf Prozent zulegen.Dass der Umbau mit Kosten von 7,4 Milliarden Euro noch teurer werde, als bislang von Experten erwartet, und im Zuge dessen wohl weitere Verluste und Einschnitte bei der Dividende zu erwarten seien, scheine für viele Aktionäre akzeptabel. Zumindest solange sie von einer weiteren Kapitalerhöhung verschont bleiben würden - und danach sehe es bislang aus. Finanzieren wolle die Deutsche Bank die Maßnahmen stattdessen etwa über eine Senkung der harten Kernkapitalquote auf 12,5 Prozent.Klar sei aber auch, dass ein "Durchwursteln" wie bisher keine Option für die Deutsche Bank gewesen sei. Der Wille zum tiefgreifenden Umbau sei daher ein gutes Zeichen und könnte eine dynamische Erholung von den jüngsten Tiefs, vielleicht sogar die Trendwende für die Deutsche Bank-Aktie bringen. Trader setzen auf dieses Szenario, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2019)