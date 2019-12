Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,033 EUR +0,20% (19.12.2019, 11:38)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,06 EUR +1,28% (19.12.2019, 11:53)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,75 USD -0,64% (18.12.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Sparkurs bei der Deutschen Bank werde immer konkreter. Nach Meldungen über geplante Filialschließungen gebe es nun Insiderberichte zum geplanten Personalabbau. Demnach könnte ein Drittel aller geplanten Stellenstreichungen auf das Privatkundengeschäft entfallen.Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise berichte, könnten im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank in den nächsten Jahren bis zu 6.000 Arbeitsplätze wegfallen. Dabei gehe es sowohl um Arbeitsplätze, die direkt in der Privatkundensparte angesiedelt seien, als auch um Infrastruktur- und Querschnittsaufgaben etwa in der IT.Die Deutsche Bank habe im Juli das Ziel ausgegeben, die Zahl der Vollzeitstellen bis Ende 2022 um rund 18.000 auf weltweit 74.000 zu verringern. Ende September des laufenden Jahres habe es im Konzern noch knapp 89.958 Vollzeitstellen gegeben. Bislang sage die Bank nicht, wie stark der Personalabbau einzelne Regionen oder Sparten betreffen werde. Auch die nun genannten Zahlen habe ein Unternehmenssprecher nicht kommentieren wollen.Bereits am Mittwoch habe das "Manager Magazin" gemeldet, dass die Deutsche Bank im Zuge ihres Umbau- und Sparprogramms die Schließung von bis zu 300 Filialen erwäge. Beim Investorentag in der Vorwoche habe das Institut bereits angekündigt, das Filialnetz noch einmal unter die Lupe nehmen zu wollen. Konkrete Zahlen gebe es aber auch dazu noch nicht.Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät daher weiterhin vom Einstieg ab. (Analyse vom 19.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link