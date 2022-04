Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für das Zahlenwerk der Deutschen Bank Ende April würden sich aus den Zahlen des US-Konkurrenten JPMorgan spannende Schlüsse ziehen. JPMorgan sei wie die Deutsche Bank eine starke Universalbank. Das Frankfurter Geldhaus betreibe indes z.B. keinen Aktienhandel mehr. JPMorgan habe die Rückstellungen aufgrund des Ukraine-Krieges nach oben gefahren, was in diesem Ausmaß nicht erwartet worden sei, aber logisch sei. Die Deutsche Bank habe bereits vor Wochen angekündigt, dass man im laufenden Quartal mehr Kapital für den Fall der Fälle zurücklegen werde. Interessant sei jedoch der Blick auf das Investmentbanking.Vor allem bei IPOs und M&A-Aktivitäten hätten die Amerikaner starke Rückgänge verkraften müssen. Die Deutsche Bank sei in diesem Geschäft gut aufgestellt, bleibe aber seit Jahren hinter den Umsätzen und Marktanteilen der US-Konkurrenz zurück. Dagegen sei man nach wie vor eine Hausnummer im Handel mit Anleihen, Währungen und Zinsen. Und dieses Geschäft sei aufgrund der deutlich erhöhten Volatilität im ersten Quartal bei JPMorgan besser als erwartet gelaufen.Die US-Bank habe Handelsumsätze von 8,75 Mrd. USD eingefahren und habe damit rund 20% über den Erwartungen der Analysten gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Erlöse von einem hohen Niveau damit um nur 3% zurückgegangen. Im Schnitt rechne der Konsens bei den US-Peers mit einem Rückgang von 17% bei den Handelserlösen. Die Deutsche Bank sei bisher bei Umsätzen von 2,69 Mrd. USD für das erste Quartal erwartet worden, was 10% weniger als letztes Jahr wären und damit besser als die letzte Schätzung für die US-Konkurrenten. Da die Erwartungen aber nun bei JPMorgan bereits zu gering gewesen seien, könnte auch die Deutsche Bank in diesem Segment mehr verdient haben.Mutige Anleger könnten den Kursabschlag der Deutsche Bank-Aktie in dieser Woche kaufen und einen Stopp bei 8,10 Euro setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: