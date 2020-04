Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die großen US-Banken hätten diese Woche ihre Bücher geöffnet und die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Die Gewinne haätten sich im Schnitt halbiert und schlechte Wirtschaftsdaten hätten den Börsen gestern dann den Rest gegeben. Die Deutsche Bank-Aktie habe kräftig nachgegeben. Mittlerweile gebe es in allen Segmenten Sorgen.Dass es im Kerngeschäft durch Corona zu größeren Schwierigkeiten kommen könnte, sei mittlerweile offensichtlich. Der noch laufende Konzernumbau sei wie eine Operation am offenen Herzen. Die Deutsche Bank müsse die Umstrukturierung unbedingt aus eigener Kraft schaffen, denn eine Kapitalerhöhung käme zur Unzeit. Mittlerweile gebe es aber auch in einem Bereich Probleme, der sonst nicht so stark im Rampenlicht stehe: der DWS.Die Deutsche Bank sei mit knapp 80% an der Fondstochter beteiligt. Mit neuem Management sei 2019 der Turnaround gelungen und die Mittelabflüsse hätten gestoppt werden können. Mittlerweile habe sich das Blatt bei der DWS allerdings wohl wieder gedreht.Nach Schätzungen von Morningstar für das "Handelsblatt" hätten Anleger im März 232 Mrd. Euro aus Fonds in Europa abgezogen und damit so viel wie noch nie. Der Grund sei der Corona-Crash, in dem alles liquidiert worden sei, was man zu Cash habe machen können. Die Schneise der Verwüstung ziehe sich durch sämtliche Produktklassen. Zwar würden laut der Berechnung v.a. die großen Anbieter wie BlackRock, Amundi und Pimco leiden. Aber auch die DWS dürfte Milliarden an Kundengeldern verloren haben.Die Entwicklung bei der DWS sei bis zur Coronakrise positiv gewesen, doch je nach Schwere der Verwerfungen durch das Virus könne sich das mittelfristig ändern. Anleger sollten die Aktie beobachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link