NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,32 USD -0,86% (05.02.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.02.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Setzen die Bullen zu einem neuen Angriff an? AktiennewsDie Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) steigt am Montag um 2% und könnte versuchen, einen neuen Impuls im Mitte März eingeleiteten Aufwärtstrend einzuleiten, so die Experten von XTB.Der Kurs stoße jedoch mit der Zone zwischen 8,80 und 9,20 Euro auf starken Widerstand. Der Bereich diene seit Juni abwechselnd als Widerstand und Unterstützung. Bei der Korrektur aus der zweiten Januarhälfte sei dieser zuletzt unterschritten worden. Die übergeordnete Trendlinie und der fallende Keil (bullisch) könnten eine gute Grundlage für eine Trendfortsetzung bieten, sodass Händler auf Bestätigungssignale achten sollten. Andererseits könnte der Trend unterhalb von 8,36 Euro umkehrt werden.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:8,721 EUR +1,89% (08.02.2021, 12:18)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,718 EUR +1,61% (08.02.2021, 12:04)