Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie könne den Höhenflug der vergangenen Tage nicht fortsetzen und verliere heute deutlich. Damit folge das Papier der Entwicklung des Gesamtmarktes, der ebenfalls korrigiere. Ob es nur ein Strohfeuer gewesen sei, oder sich für Anleger doch noch Chancen böten, erkläre "Der Aktionär".Die Korrektur bei der Deutschen Bank sei überfällig gewesen, da die Aktie zuletzt regelrecht heiß gelaufen sei. Der Anstieg erinnere an die Rally zum Jahreswechsel: In der Spitze sei die Notierung über die Marke von zehn Euro gestiegen. Ein Rücksetzer sei somit nach dem aktuellen Sprint nur gesund. Die Verfassung der Bank sei trotz Corona zuletzt überraschend gut gewesen.Wer noch nicht investiert ist, kann den Rücksetzer nutzen und eine erste Position aufbauen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel liege bei 11,00 Euro, nach unten werde bei 6,00 Euro ein Stopp gesetzt. Die Aktie habe mit plus 22 Prozent im Gesamtjahr besser performt als der Vergleichsindex Euro Stoxx Banks (minus 31 Prozent). Derzeit spreche nichts gegen eine Fortsetzung dieser Entwicklung. (Ausgabe vom 09.06.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,607 EUR -4,86% (09.06.2020, 11:46)