Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das gebe es selten. Die Deutsche Bank-Aktie führe heute mit einem deutlichen Plus den DAX an. Rückenwind komme von den Quartalszahlen der Konkurrentin UBS. Das lasse auch für die Geschäfte der Deutschen Bank hoffen, denn am Mittwoch den 28.Oktober öffne das Geldhaus die Bücher.Die UBS mache bei den europäischen Banken den Auftakt in der Berichtssaison. Der Gewinn habe sich dabei im Vergleich zum Vorjahr überraschend auf 1,80 Milliarden Euro fast verdoppelt. Neben der Vermögensverwaltung sei der starke Anstieg vom Handelsgeschäft und Börsengängen getrieben gewesen.Die Zahlenvorlage der UBS lasse hoffen, dass auch das Investmentbanking bei der Deutschen Bank im dritten Quartal besser gelaufen sei, als gedacht. Obwohl gerade der Handelsbereich beschnitten worden sei - der globale Aktienhandel sei eingestellt worden - sei das Finanzinstitut im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren nach wie vor stark aufgestellt.Charttechnisch sei wieder deutlich Bewegung in die Aktie gekommen. Nachdem die 200-Tage-Linie bei 7,48 Euro verteidigt worden sei, habe der Kurs auch die 50-Tage-Linie bei 7,76 Euro zurückerobert. Dabei sei es aber nicht geblieben, mit dem Sprung über die Acht-Euro-Marke nehme die Notierung die 100-Tage-Linie bei 8,06 Euro in Angriff.Mutige legen sich vor den Zahlen am Mittwoch den 28. Oktober ein paar Papiere ins Depot, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp liege bei 5,50 Euro, das Ziel werde bei 11,50 Euro ausgegeben. (Analyse vom 20.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link