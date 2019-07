XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,939 EUR -2,73% (24.07.2019, 14:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,95 USD +1,92% (23.07.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Gesamterträge lägen in Q2/2019 bei den angekündigten 6,20 (Vj.: 6,59) Mrd. Euro. Dem gegenüber stünden Zinsunabhängige Gesamtaufwendungen in Höhe von 6,99 (Vj.: 5,78) Mrd. Euro, die aufgrund von Sonderbelastungen (Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 1,04 Mrd. Euro) deutlich über den vorab bekannt gegebenen 5,60 Mrd. Euro lägen und eine Erhöhung zum Vorjahr von 20,8% ausmachen würden.Zusätzlich sei zu berücksichtigen, dass von den Restrukturierungsgesamtkosten in Höhe von 7,4 Mrd. Euro bereits 3,4 (Ankündigung: 3,0) Mrd. Euro in diesem Quartal verbucht worden seien. Dies führe dazu, dass das Ergebnis nach Steuern mit -3,15 (Vj.: +0,40) Mrd. Euro deutlich schlechter als die angekündigten -2,80 Mrd. Euro gewesen sei. Das EPS sei auf -1,66 (Vj.: +0,03) Euro gesunken. Ohne die Inklusion der verbuchten Restrukturierungskosten habe das Ergebnis nach Steuern bei 231 Mio. Euro gelegen und damit niedriger als der Marktkonsens (373 Mio. Euro). Die Reduktion der Mitarbeiteranzahl sowie der Abbau der Risikopositionen in einer CRU seien angestoßen worden.Bei einem unveränderten Kursziel von 7,25 Euro bestätigt Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 24.07.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,925 EUR -2,82% (24.07.2019, 14:30)