Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,874 EUR -3,54% (24.07.2019, 11:22)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,863 EUR -3,80% (24.07.2019, 11:07)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,95 USD +1,92% (23.07.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe mit 3,1 Milliarden Euro im zweiten Quartal einen höheren Verlust als angekündigt ausgewiesen. Vor Zahlen sei man noch von 2,8 Milliarden Euro ausgegangen. Das Gesamtjahr solle ebenfalls tief rot werden. Nun erhöhe die Bank die Preise für Geschäftskunden.Nicht einmal ganz zwei Wochen nach Bekanntgabe der Umbaupläne bei der Deutschen Bank würden die Priese für hunderttausende Geschäftskunden erhöht. So würden beim teuersten Modell der Preis von monatlich 19,90 Euro auf nun 29,90 Euro und damit um 50 Prozent steigen. Jeder Zahlungseingang und Ausgang koste nun sieben bis 22 Cent. Vorher habe es noch ein Kontenmodell mit kostenlosen Buchungen gegeben.Die Deutsche Bank hoffe, dass nicht allzu viele Kunden abwandern würden und man sie mit besseren Angeboten binden könne. Die Strategie, mit günstigen Preisen Marktanteile zu gewinnen, wolle man bei der Deutschen Bank nicht verfolgen. Es gebe "gute Gründe", die Preise für Geschäftskunden zu erhöhen, so Stefan Bender, Leiter Firmenkunden Deutschland. Er nenne einerseits den stark gestiegenen regulatorischen Aufwand. Zudem habe man viel Geld investiert und die Leistungen der Geschäftskonten ausgebaut. Dazu kämen weitere digitale Leistungen. Außerdem habe man die Grundpreise für einige Konten seit dem Jahr 2004 nicht verändert.Anleger sollten bei der Deutsche Bank-Aktie weiter außen vor bleiben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: