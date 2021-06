Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Skepsis gegenüber dem Investmentbanking der Deutschen Bank herrsche immer noch vor. Nachdem die Sparte im vergangenen Jahr den Großteil des Gewinns eingefahren habe, hätten viele Pessimisten von der hohen Abhängigkeit gesprochen, die der Konzern damit eingehe. Die positive Entwicklung am Kapitalmarkt werde bald abebben. Doch das sei nicht passiert. Im April sei erst die Prognose für 2021 vom Vorstand erhöht worden. Die Aktie steige heute weiter, eine nochmalige Erhöhung der Jahresziele wäre eine Sensation. Undenkbar sei das aber nicht.CEO Christian Sewing habe gestern auf einer virtuellen Konferenz der Bank das Umsatzziel für 2021 bestätigt. Demnach wolle man "sehr nahe" an den Erlösen von 24,0 Milliarden Euro, die vergangenes Jahr eingefahren worden seien, landen. Trotz "volumenabhängigem" Kostendruck halte der Vorstand an den mittelfristigen Zielen des Geldhauses, die eine Eigenkapitalrendite von acht Prozent beinhalten würden, fest.Konkret geworden sei er beim Vorsteuergewinn in den einzelnen Sparten: Dort habe der positive Trend von vergangenem Jahr bis heute angehalten. "Wir sind auf einem guten Weg, die mittelfristigen Ziele der Bank zu erreichen", so Sewing. Der Rückenwind aus dem Handel, der die Banken seit Ende 2019 beflügelt habe, habe auch in diesem Jahr angehalten und die Deutsche Bank dazu veranlasst, ihren Ausblick für das Gesamtjahr mit der Verkündung der Q1-Zahlen im April anzuheben.Die Probleme in den USA würden in den Hintergrund treten und die Aktie gebe weiter Gas in Richtung der Marke von 13,00 Euro. Trader können weiter zugreifen, ebenso wie mutige Anleger, die eine höhere Volatilität ertragen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Charttechnisch sehe es zumindest aktuell positiv aus, gestern sei bei 12,47 Euro ein Dreijahreshoch erreicht worden. (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: