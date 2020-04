Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für die Aktie der Deutschen Bank hätten Analysten rot gesehen. In den ersten drei Monaten 2020 hätten sie im Schnitt einen Verlust erwartet. Doch dank guter Geschäfte stehe unter dem Strich nun ein Gewinn. Details werde die Bank wie geplant erst am Mittwoch veröffentlichen.Unter dem Strich habe man 66 Millionen Euro und damit deutlich mehr als den von Experten erwarteten Verlust von fast 400 Millionen Euro verdient. Dabei seien die Erträge auf 6,40 Milliarden Euro gestiegen, gerechnet hätten Analysten nur mit 5,70 Milliarden Euro. "Wir sind sehr zufrieden, dass die Ergebnisse für das erste Quartal unsere Fortschritte beim Umbau unserer Bank, die operative Stärke unseres Geschäfts und unsere Widerstandskraft bestätigen", habe Konzernchef Christian Sewing gesagt.Allerdings dürften die höheren Erträge auch der Corona-Pandemie geschuldet sein. Stefan Hoops, Chef der Unternehmenskundenbank, habe dem "Handelsblatt" vor kurzem gesagt: "Zu Beginn der Pandemie, als das Ausmaß noch schwer abzuschätzen war, haben viele Unternehmen ihre Kreditlinien vorsichtshalber gezogen und versucht, sich zusätzliche Linien zu sichern."Trotz der überraschend guten Geschäftsentwicklung gebe es natürlich auch Schattenseiten. Die harte Kernkapitalquote sei von 13,6 auf 12,8 Prozent gesunken. Nach Unternehmensangaben sei die Corona-Pandemie zur Hälfte dafür verantwortlich gewesen. Während des bis 2022 dauernden Umbaus sollte die Quote nicht unter 12,5 Prozent sinken. Jetzt werde das Ziel aufgegeben.Der Gewinn der Deutschen Bank sei so nicht erwartet worden. Im vorbörslichen Handel sei die Aktie bereits deutlich in die Höhe geschossen.Die Finanzziele für das Gesamtjahr habe die Bank bestätigt, auch das Kostenziel. Je nach Schwere der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen lasse sich das aber nicht einhalten. Die auf eine halbe Milliarde Euro erhöhte Risikovorsorge wirkt zu gering, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link